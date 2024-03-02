Москва, 2 марта, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили беспилотный летательный аппарат самолётного типа в небе над Белгородской областью. Дрон запустили украинские военнослужащие, сообщило Министерство обороны РФ в Тelegram-канале.

Минобороны РФ/ТАСС

«Около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Новость дополняется