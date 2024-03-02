Уфа, 2 марта, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над челябинским «Трактором» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 4:1.

Максим Константинов/ТАСС Александр Хмелевски

В составе «Салавата Юлаева» дубль оформил нападающий Джош Ливо. Ещё по шайбе забросили форварды Александр Хмелевски и Данил Башкиров.

У «Трактора» единственный гол забил нападающий Виталий Кравцов.

В первом матче «Трактор» победил со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии сравнялся — 1:1.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля московский ЦСКА одержал победу в гостях над ярославским «Локомотивом» в первом матче серии со счётом 4:0. Вратарь «армейцев» Иван Федотов отразил все 38 бросков соперника по своим воротам.

1 марта санкт-петербургский СКА проиграл на своём льду нижегородскому «Торпедо» в стартовом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 2:5