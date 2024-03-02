Кременная, ЛНР, 2 марта, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Полицейские задержали украинского гражданина в ЛНР за убийство девушки, совершённое в Орле 24 года назад. Об этом сообщает 2 марта Lenta.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM

В апреле 2000 года 23-летняя жительница Орла по имени Елена пропала после того, как вышла из дома. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, а позднее установлено, что с Еленой расправился 22-летний украинец Сергей Ночевка. Мужчина скрылся у себя на родине.

Российский суд заочно арестовал Ночевку, однако добиться его выдачи Генпрокуратура России не смогла. Украинское ведомство отказывало в экстрадиции обвиняемого в убийстве.

В последние годы Ночевка жил в городе Кременная в ЛНР. Он не стал получать российский паспорт после вхождения республики в состав РФ. В конца февраля мужчину задержали местные полицейские по просьбе коллег из Орла.

Ночевка признался в убийстве и рассказал, что напал на девушку ради ценных вещей. Он забрал у убитой цепочку с крестиком, золотые часы и кольцо, а тело закопал в лесу у деревни Грачёвка в Орловском районе.

Украинца отправили в СИЗО. Суд может приговорить его к лишению свободы на срок вплоть до пожизненного за убийство из корыстных побуждений, сопряжённое с разбоем. Вместе с тем он может избежать ответственности за преступление в связи с истечением срока давности.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима Дмитрия Захарова, который в 1989 году вместе с двумя своими знакомыми изнасиловал и убил в Москве двух эстонских школьниц. Сообщников Захарова уже нет в живых.