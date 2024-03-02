Екатеринбург, 2 марта, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Полностью раздетая женщина ходила по проезжей части в Екатеринбурге и мешала движению машин. Её задержали сотрудники полиции, сообщает 2 марта издание KP.RU.

Кадр из видео

Странную женщину горожане увидели утром в районе пересечения проспекта Космонавтов с улицей Индустрии. Кадры с ней попали в Сеть. Сняв с себя всю одежду и бельё, женщина садилась на асфальт, ползала по нему на коленях, вставала и пыталась приблизиться к автомобилям.

О происходящем сообщили в полицию. Когда прибывшие сотрудники стали уговаривать женщину уйти с дороги, она вновь попыталась обнять автомобиль. Вскоре её передали медикам для оказания соответствующей помощи.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года голая женщина бегала возле одной из гимназий в Самаре и кричала, чтобы все убегали. Её поймали и на скорой отправили в больницу.

В том же месяце в Таиланде голый россиянин разгуливал по улице и пугал прохожих, а потом напал на мотоциклиста. Полицейские задержали мужчину. Ему пришлось вести успокоительный препарат.