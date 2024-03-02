Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 2 марта, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Всемирный фестиваль молодежи показал, что попытки ограничить или бойкотировать Россию не увенчались успехом, заявил журналистам 2 марта первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

ТАСС/Артем Геодакян

Несмотря на попытки им помешать, на фестиваль приехали 10 тысяч молодых людей из 190 стран мира, отметил он.

«Уже понятно, что любые попытки каким-то образом ограничить Россию, бойкотировать Россию, с треском провалились. Вы знаете, наверно, что в Организации Объединенных Наций 193 страны, у нас сейчас на площадке представители 190 стран — практически весь мир. При этом, что важно, ребята не просто приехали, многие приехали, несмотря на попытки им мешать, за право приехать они ещё и поборолись», — сказал Кириенко.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в феврале 2024 года президент Владимир Путин заявил, что недоброжелатели России не достигли своих целей по изоляции РФ. Россия переживает особое время, качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе, отметил глава государства. Даже в недружественных России странах у Москвы остаётся много союзников, а во всём мире растёт интерес к идеям страны, особенно в вопросах экономики и сохранения традиционных ценностей, добавил президент.

На федеральной территории «Сириус» в Сочи 1 марта был дан старт Всемирному фестивалю молодёжи, в рамках которого состоится более 800 мероприятий. Участие в фестивале примут около 20 тысяч российских и иностранных представителей бизнеса, медиа, культуры, науки, спорта и прочих сфер общественной жизни. Своим опытом с участниками фестиваля поделятся 1500 спикеров. Ожидается участие тысячи школьников (500 из России и 500 из других стран) из 78 государств мира.

Фестиваль проходит в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Заявки на участие подавали около 300 тысяч человек из 190 стран мира.

С 10 по 17 марта пройдёт региональная программа фестиваля. Участники посетят 30 российских городов. Фестиваль организован Росмолодёжью, помощь в его работе окажут 5 тысяч волонтёров со всей России, в том числе из новых регионов страны.