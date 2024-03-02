Кириенко заявил, что попытки бойкотировать Россию с треском провалились
Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 2 марта, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Всемирный фестиваль молодежи показал, что попытки ограничить или бойкотировать Россию не увенчались успехом, заявил журналистам 2 марта первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Несмотря на попытки им помешать, на фестиваль приехали 10 тысяч молодых людей из 190 стран мира, отметил он.
«Уже понятно, что любые попытки каким-то образом ограничить Россию, бойкотировать Россию, с треском провалились. Вы знаете, наверно, что в Организации Объединенных Наций 193 страны, у нас сейчас на площадке представители 190 стран — практически весь мир. При этом, что важно, ребята не просто приехали, многие приехали, несмотря на попытки им мешать, за право приехать они ещё и поборолись», — сказал Кириенко.
Как сообщало ИА Регнум ранее, в феврале 2024 года президент Владимир Путин заявил, что недоброжелатели России не достигли своих целей по изоляции РФ. Россия переживает особое время, качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе, отметил глава государства. Даже в недружественных России странах у Москвы остаётся много союзников, а во всём мире растёт интерес к идеям страны, особенно в вопросах экономики и сохранения традиционных ценностей, добавил президент.
На федеральной территории «Сириус» в Сочи 1 марта был дан старт Всемирному фестивалю молодёжи, в рамках которого состоится более 800 мероприятий. Участие в фестивале примут около 20 тысяч российских и иностранных представителей бизнеса, медиа, культуры, науки, спорта и прочих сфер общественной жизни. Своим опытом с участниками фестиваля поделятся 1500 спикеров. Ожидается участие тысячи школьников (500 из России и 500 из других стран) из 78 государств мира.
Фестиваль проходит в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Заявки на участие подавали около 300 тысяч человек из 190 стран мира.
С 10 по 17 марта пройдёт региональная программа фестиваля. Участники посетят 30 российских городов. Фестиваль организован Росмолодёжью, помощь в его работе окажут 5 тысяч волонтёров со всей России, в том числе из новых регионов страны.