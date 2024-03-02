Нью-Йорк, США, 2 марта, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Россия планирует поднять вопрос терактов на «Северных потоках» в Совете безопасности ООН в ближайшее время. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

Фото: Kustbevakningen/Шведская береговая охрана

«Вы же видели заявления Швеции и Дании по этому поводу, которые прекратили расследование, сказав, что это, очевидно, была диверсия. Однако никаких сведений по поводу подозреваемых у них нет, соответственно, расследование прекращено. Эту тему замылить не удастся. Мы планируем её в ближайшее время поднять в Совете Безопасности», — сказал Небензя в эфире «Россия-24».

По его словам, сначала Россия может поднять этот вопрос в формате консультаций, а потом можно будет говорить и об открытом формате.

Как передавало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Президент России Владимир Путин указывал на заинтересованность в этих подрывах США. Вашингтон не только официально грозился не допустить запуска СП-2, но и в итоге за счёт теракта расширил перспективы сбыта американского сжиженного природного газа в Европе.

Власти Дании заявили 26 февраля, что остановили расследование терактов. Датские правоохранители подтвердили, что взрывы на газопроводах стали следствием умышленной диверсии, но оснований подозревать причастность к ней подданных Дании якобы нет. Ранее по схожей схеме объяснила остановку своего расследования прокуратура Швеции.

В свою очередь в России остро раскритиковали ситуацию с расследованием. Так, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков отметил, что она близка к абсурдной. Он заверил, что российские власти будут внимательно следить за развитием событий.

В Германии после заявления датских властей заверили, что Берлин по-прежнему заинтересован в расследовании диверсий. При этом российскую сторону к расследованию не допускают.

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научного сотрудника Финуниверситета при правительстве России Станислава Митраховича, датские власти прекращают расследование терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в связи с тем, что они, как и политические элиты других европейских стран, не решаются бросить вызов США. Ведь именно американские спецслужбы, вероятнее всего, стоят за подрывом.

Он отметил, что европейские элиты сейчас неспособны выйти из-под влияния США, а властям Дании пришлось бы высказаться против действующей администрации Белого дома, если бы они действительно хотели разобраться, кто виновен в диверсии на трубопроводах. Взорвать «Северные потоки» без американской помощи было невозможно, подчеркнул специалист.