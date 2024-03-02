Москва, 2 марта, 2024, 16:26 — ИА Регнум. В Москве стали известны результаты тестового голосования, которое прошло 2 марта в рамках подготовки к выборам президента России, сообщается на сайте общественного штаба по наблюдению за выборами в российской столице.

Максим Блинов/РИА Новости

В частности, участники тестирования отвечали на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?». Голоса распределились практически поровну. С небольшим отрывом лидировал вариант «Тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья». За него проголосовали 37% участников. При этом среди голосующих с помощью бумажного бюллетеня этот вариант пользовался большей популярностью, набрав 44%.

На втором и третьем месте по популярности — «Решение надо оставить специалистам» и «Тополя не надо вырубать». Такие варианты выбрали 32% и 31% голосующих соответственно.

Как передавало ИА Регнум, в тестовом голосовании в Москве приняли участие порядка 716 тысяч человек. Во время тестирования специалисты смогли проверить скорость обновления информации, удобство интерфейса и процедур онлайн-голосования, а также через терминалы для пользователей. Вместе с тем уточняется, что тестирование проходило в максимально приближенных к реальным условиям.

Особое внимание уделено отработке нештатных ситуаций. На некоторых участках специалисты провели стресс-тесты, которые позволили убедиться в том, что сотрудники и оборудование готовы к нестандартным ситуациям.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В его поддержку собрано не 300–315 тыс. подписей, как нужно по закону, а в десять раз больше.