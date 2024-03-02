Москва, 2 марта, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль будет смотреть матч с санкт-петербургским «Зенитом» на базе команды в Москве. Об этом 2 марта сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

Stupnikov Alexander/Global Look Press Гильермо Абаскаль

«Гильермо Абаскаль, дисквалифицированный на этот матч, посмотрит игру в Москве, на нашей базе», — приводит слова Зеленова «Чемпионат».

Матч 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день «Зенит», набравший 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» с 30 очками идёт пятым.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) принял решение дисквалифицировать Абаскаля на три матча, один из которых условно.

Тренер наказан за эпизод с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей во время игры в Грозном, которая прошла 3 декабря. Бериша побежал праздновать гол к трибунам соперников и при этом прыгнул двумя ногами вперёд около Абаскаля, который после этого толкнул футболиста.

10 декабря «Спартак» сыграл без Абаскаля в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» и одержал победу со счётом 3:0.