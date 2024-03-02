Донецк, 2 марта, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в ДНР посетил ряд социальных и промышленных объектов в Мариуполе, Донецке и Авдеевке, сообщила 2 марта пресс-служба правительства.

Правительство России

В Мариуполе Хуснуллин принял участие в открытии отремонтированного и благоустроенного детского сада в Ильичёвском районе, а также посетил ряд объектов, где продолжаются восстановительные работы, в том числе Приморский парк, набережную и крупнейшую в городе больницу интенсивного лечения.

«Восстановлено административное здание, в одном из ремонтируемых корпусов установили МРТ и КТ, ремонтируется и пищеблок, а на станции переливания крови строители планируют завершить работы второго этапа через две недели. Благоустраивается прилегающая к больнице территория», — рассказал вице-премьер в своём Telegram-канале.

Работы должны быть завершены к ноябрю 2024 года, отметил он.

Также в Мариуполе вице-премьер провёл совещание по запуску предприятий города и развитию энергетики. Он отметил, что в программе восстановления Мариуполя более 4 тыс. объектов. Кроме того, до конца года будет приведено в порядок 1,5 тыс. фасадов и отремонтированы все многоквартирные дома в городе.

В Донецке Хуснуллин посетил перинатальный центр. Он назвал его объектом мирового уровня. Получен последний необходимый для работы документ, центр может начать деятельность уже в ближайшие дни, сказал Хуснуллин.

Кроме того, вице-премьер рассказал о посещении освобождённой в феврале 2024 года Авдеевки.

«Одно из старейших поселений Донбасса пострадало примерно так же, как Мариуполь. Считаю, что как только наши доблестные военнослужащие отодвинут линию соприкосновения, можно будет достаточно оперативно всё восстановить. При необходимости мы сможем мобилизовать все силы, как это делаем в других городах новых регионов», — написал он.

Уже разработан план по восстановлению электро — и водоснабжения в городе, отметил Хуснуллин. Также он рассказал о посещении котельной Авдеевского коксохимического завода, основного источника теплоснабжения города. Котельная будет восстановлена, отметил вице-премьер.

Как передавало ИА Регнум, ранее Хуснуллин сообщил, что работы по восстановлению основных объектов в исторической части Мариуполя завершатся уже в 2024 году. Мастер-план восстановления города предполагает работы до 2035 года, добавил он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3871182" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В конце декабря 2023 года правительство России утвердило программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов страны. Основные цели программы ― восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни.

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях за всё время работ восстановлено и построено около 18 тыс. объектов, сообщил Хуснуллин в январе 2024 года. К работам привлечены восемь федеральных заказчиков, в них участвуют 208 подрядных организаций и 82 региона-шефа, почти 35 тысяч строителей и более 4 тыс. единиц техники, рассказал вице-премьер.