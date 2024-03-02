Москва, 2 марта, 2024, 15:22 — ИА Регнум. В Москве установлен один из крупнейших концертных органов в Европе, он находится в концертном зале «Зарядье». Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Кадр из Телеграм — канала Сергея Собянина

Он отметил, что орган спроектирован специально для зала «Зарядье» с учëтом его архитектурных и акустических особенностей. Уникальный инструмент создавался во Франции около двух лет. В органе установлено более 5 тыс. труб, большая часть которых спрятана внутри, а зрители видят только 135.

«Несмотря на свои внушительные размеры (инструмент весит около 40 тонн), орган «Зарядья» производит впечатление лёгкого, невесомого инструмента», — написал Собянин.

Он отметил, что инструмент универсален, он позволяет исполнять музыку любых стилей и эпох благодаря сочетанию традиций и новейших технологий.

Мэр рассказал, что четыре года назад состоялась инаугурация инструмента, он звучал непрерывно в течение суток. С тех пор в зале состоялось более 130 концертов.

По словам Собянина, органные экскурсии пользуются большой популярностью у зрителей. В 2023 году их формат расширился. Так, появились экскурсии для детей, профессиональных органистов, а также ночные.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Собянин рассказал, что в Москве создали систему обучения и дальнейшего продвижения молодых музыкантов, она помогает юным талантам выйти на большую сцену. В 149 столичных школах искусств обучают академическим, народным и современным направлениям музыки. Появились и новые программы обучения: например, саунд-дизайн и звукорежиссура.