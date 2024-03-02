Санкт-Петербург, 2 марта, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Международный аэропорт Пулково работает в штатном режиме после падения БПЛА на многоквартирный дом на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании воздушной гавани.

РИА Новости / Александр Гальперин

«Петербургский аэропорт Пулково работает в штатном режиме, отправка и прием рейсов осуществляется по графику», — передаёт слова представителя аэропорта ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, утром 2 марта в дом № 161 на Пискарёвском проспекте попал, по предварительным данным, беспилотник самолётного типа. В результате удара произошёл взрыв. Шесть человек обратились за помощью, один из них был госпитализирован.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что жертв в результате происшествия нет. Частично пострадало остекление балконов двух жилых многоэтажек. Жители пострадавших квартир были эвакуированы.

Беглов отметил, что жители пострадавшего дома получат компенсации от властей города.

Очевидцы рассказали о моменте ЧП. Они сообщили, что заметили БПЛА, когда он пролетал над Ржевским полигоном. Затем беспилотник долетел до пятиэтажки на Пискарёвском проспекте и врезался в неё, произошёл взрыв. Свидетели предположили, что целью дрона была нефтебаза, находящаяся недалеко от многоэтажных жилых домов, в которые он врезался.

Позже управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу подтвердило, что дом на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, был повреждён из-за падения беспилотника.

Отмечается, что с места происшествия было эвакуировано около 100 человек. Сотрудники Росгвардии совместно с полицией обеспечили работу спасателей, охрану места происшествия и имущества граждан, отметило ведомство.