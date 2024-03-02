Белгород, 2 марта, 2024, 14:55 — ИА Регнум. В Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Богун-Городок. Об этом 2 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Даниил Пионтковский/ТАСС

«Под обстрел ВСУ попало село Богун-Городок Борисовского района. Пострадавших нет», — написал Гладков.

Он отметил, что есть повреждение линии газоснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны.

Как ранее передавало ИА Регнум, под миномётный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Пострадавших нет, повреждены шесть частных домовладений и два автомобиля.

До этого в селе Щетиновка с беспилотного летательного аппарата была сброшена взрывчатка, пострадавших нет. В результате удара повреждена линия электропередачи, временно без электричества остаются жители Щетиновки и Чайки.