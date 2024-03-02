Минск, 2 марта, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко длился около часа. Об этом 2 марта сообщает БелТА.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко

«Лукашенко и Путин поговорили по телефону. Фундаментально (разговор длился около часа)», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин провёл телефонный разговор с Лукашенко. Главы государств подробно обсудили актуальные вопросы развития российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства, а также ключевые аспекты международной обстановки.

Кроме того, Путин ещё раз поздравил Лукашенко с успешным проведением 25 февраля парламентских и местных выборов в Белоруссии.