Анталья, Турция, 2 марта, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Россия убеждена, что мировое большинство понимает необходимость возвращения к принципам ООН, которые западные страны сейчас грубым образом нарушают, заявил 2 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на на дипломатическом форуме в турецкой Анталье.

Илья Питалев / РИА Новости

«Мы всё-таки убеждены, что мировое большинство, которое увеличивает своей вес во всех смыслах — и в мировой экономике, и в мировой политике — понимает необходимость возвращения к истокам, возвращения принципам ООН, которые заложены были отцами-основателями и которые сейчас Запад попросту даже не только игнорирует, но и грубым образом нарушает», — сказал он.

Кроме того, после вопроса о предложенной Турцией площадки переговоров по Украине он напомнил, что инициатив диалога с учётом интересов России нет.

Как передавало ИА Регнум, в январе глава российского МИД заявлял, что России прекрасно известно, какими способами давления США, Британия и некоторые европейские страны собирают голоса в поддержку антироссийских резолюций на Генассамблее (ГА) ООН.

Министр рассказал, что, когда шло голосование за эти резолюции, он спрашивал некоторых участников Генассамблеи, почему они их поддержали, на что те «стыдливо» отвечали, что работают в ООН уже десять лет и их дети учатся в Стэнфорде.

На заседании Совбеза ООН по Украине Лавров отмечал, что западные страны на Украине ведут циничную войну с Россией с целью «поставить её на место». Он напомнил, что 90% американского военного бюджета для Киева остаются в США и тратятся на развитие собственной военно-промышленной отрасли и обновление вооружений.