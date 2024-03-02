Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 2 марта, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Гимн Всемирного фестиваля молодёжи, стартовавшего на федеральной территории «Сириус», представили авторы и исполнители Анастасия Белявская и Олег Сидоров — дуэт Nansi&Sidorov.

Владимир Смирнов/ТАСС

Официальная песня фестиваля «Мы здесь» прозвучит 2 марта на церемонии открытия, которая пройдёт на площадке «Международный молл «Арт. Молодость» в «Городе молодёжи мира» в Сириусе.

По словам Белявской, песня создавалась, с одной стороны, более или менее понятная с точки зрения поп-сцены, но вместе с тем мотивирующая и с хоровыми элементами.

«Потому что, когда есть взаимодействие со зрителем, когда есть кусочек, когда человек из любой страны абсолютно любой национальности может тебе подпеть — это объединяет, создаёт уже нерушимую нить между всеми участниками», — приводит слова Белявской ТАСС.

Автор аранжировки Олег Сидоров отметил, что композиция исполняется в жанре поп-рок с сочетанием симфонических инструментов. По его словам, хотелось создать что-то всеобъемлющее, и в видении авторов бессмертно именно такое сочетание, своего рода эстрадный мюзикл.

Как сообщало ИА Регнум, стартовавший накануне Всемирный фестиваль молодёжи продлится в Сириусе до 7 марта. Заявки на участие в нём подали более 300 тыс. человек из 190 стран. По словам иностранных участников, они ждут от мероприятия новых знакомств и позитивных эмоций, а также хотят познакомиться с традициями и культурой России.

С 10 по 17 марта запланирована региональная программа фестиваля, её участники посетят 30 российских городов.