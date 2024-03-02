Канберра, 2 марта, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублёв не заслужил дисквалификацию за оскорбление судьи. Об этом заявил австралийский теннисист, финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Андрей Рублёв

«Сочувствую Рублёву. Он не заслужил эту дисквалификацию», — написал Кирьос в соцсетях.

Он добавил, что соперник Рублёва в полуфинале турнира категории АТР 500 в Дубае представитель Казахстана Александр Бублик совершил достойный поступок, согласившись продолжить этот матч.

Как передавало ИА Регнум, Андрею Рублёву присудили техническое поражение в полуфинале турнира в Дубае. Российский спортсмен лишился всех денежных средств и очков, заработанных на этих соревнованиях. Отмечается, что его призовой фонд составляет более 2,9 млн долларов.

Сообщается, что во время игры с Бубликом россиянин накричал на линейного судью. После этого другой линейный судья, который говорит по-русски, передал судье на вышке высказывания Рублёва. Она посовещалась с супервайзером, и теннисиста сняли с матча.