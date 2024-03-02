Москва, 2 марта, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Участники и ветераны спецоперации ждали программу «Время героев». Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил 2 марта ветеран специальной военной операции, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО, руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» по Калужской области Дмитрий Афанасьев.

Tsitsagi Nikita/GlobalLookPress

По его словам, запущенная главой государства программа «Время героев» очень востребована, президент точно уловил потребности бойцов.

«Находясь в зоне спецоперации у бойцов имеется время, чтобы переосмыслить свою жизнь и подумать о своём развитии. Они начинают задумываться о том, как применить в мирной жизни навыки, полученные в ходе боевых действий, в ситуации неопределённости. Эти умения будут очень востребованы в управлении государством», — подчеркнул он.

Ветеран напомнил, что президент поставил очень масштабные задачи, которые являются взаимосвязанными. Например, сфера образования имеет отношение к демографии, которая, в свою очередь, зависит от благополучия людей, комфортной городской среды, медицины, а она — от кадров и от людей, которые будут управлять этими непростыми процессами.

Афанасьев напомнил опыт страны в период Великой Отечественной войны, когда ветераны поступали в высшие учебные заведения. Многие из них стали прекрасными учителями, врачами, инженерами. За короткий промежуток времени они восстановили страну.

По его словам, сейчас у страны стоят другие задачи связанные с технологиями. Многие бойцы в зоне СВО приобретают навыки, которые могут быть использованы в мирной жизни. Например, навыки по управлению авиационными беспилотными системами очень востребованы в сельском и лесном хозяйстве. Участники СВО также могут получить новые востребованные и высокооплачиваемые профессии, связанные, например, с искусственным интеллектом и программированием использования беспилотных аппаратов. Это очень востребовано, например, в МЧС, где существует необходимость мониторинга противопожарной безопасности и защиты лесов.

«Многие участники СВО ожидали такой программы рано или поздно. И это произошло. Теперь появилась возможность, и это замечательно. Сразу после послания президента ко мне стали звонить сослуживцы, которые захотели принять участие в программе. Вообще, президент попал, что называется, в яблочко. Он прочувствовал запросы людей, которые находятся в зоне СВО», — подчеркнул ветеран.

Он отметил, что уже сейчас нужно разрабатывать соответствующие программы, чтобы бойцы могли оперативно переобучаться и вливаться в гражданскую жизнь.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта начал работу официальный сайт программы «Время героев», которую 29 февраля анонсировал в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что новая кадровая программа будет строиться по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности вплоть до министерских.

Приём заявок на новую образовательную программу стартовал 1 марта в 18:00 мск. Сбор продлится до 8 апреля 2024 года. В числе обязательных требований для участников программы — наличие гражданства Российской Федерации, опыта управления людьми, высшего образования и отсутствие судимости.