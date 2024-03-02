Ветеран СВО рассказал, что бойцы очень ждали программу «Время героев»
Ветеран СВО Афанасьев: бойцы очень ждали программу «Время героев»
Москва, 2 марта, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Участники и ветераны спецоперации ждали программу «Время героев». Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил 2 марта ветеран специальной военной операции, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО, руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» по Калужской области Дмитрий Афанасьев.
По его словам, запущенная главой государства программа «Время героев» очень востребована, президент точно уловил потребности бойцов.
«Находясь в зоне спецоперации у бойцов имеется время, чтобы переосмыслить свою жизнь и подумать о своём развитии. Они начинают задумываться о том, как применить в мирной жизни навыки, полученные в ходе боевых действий, в ситуации неопределённости. Эти умения будут очень востребованы в управлении государством», — подчеркнул он.
Ветеран напомнил, что президент поставил очень масштабные задачи, которые являются взаимосвязанными. Например, сфера образования имеет отношение к демографии, которая, в свою очередь, зависит от благополучия людей, комфортной городской среды, медицины, а она — от кадров и от людей, которые будут управлять этими непростыми процессами.
Афанасьев напомнил опыт страны в период Великой Отечественной войны, когда ветераны поступали в высшие учебные заведения. Многие из них стали прекрасными учителями, врачами, инженерами. За короткий промежуток времени они восстановили страну.
По его словам, сейчас у страны стоят другие задачи связанные с технологиями. Многие бойцы в зоне СВО приобретают навыки, которые могут быть использованы в мирной жизни. Например, навыки по управлению авиационными беспилотными системами очень востребованы в сельском и лесном хозяйстве. Участники СВО также могут получить новые востребованные и высокооплачиваемые профессии, связанные, например, с искусственным интеллектом и программированием использования беспилотных аппаратов. Это очень востребовано, например, в МЧС, где существует необходимость мониторинга противопожарной безопасности и защиты лесов.
«Многие участники СВО ожидали такой программы рано или поздно. И это произошло. Теперь появилась возможность, и это замечательно. Сразу после послания президента ко мне стали звонить сослуживцы, которые захотели принять участие в программе. Вообще, президент попал, что называется, в яблочко. Он прочувствовал запросы людей, которые находятся в зоне СВО», — подчеркнул ветеран.
Он отметил, что уже сейчас нужно разрабатывать соответствующие программы, чтобы бойцы могли оперативно переобучаться и вливаться в гражданскую жизнь.
Как передавало ИА Регнум, 1 марта начал работу официальный сайт программы «Время героев», которую 29 февраля анонсировал в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что новая кадровая программа будет строиться по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности вплоть до министерских.
Приём заявок на новую образовательную программу стартовал 1 марта в 18:00 мск. Сбор продлится до 8 апреля 2024 года. В числе обязательных требований для участников программы — наличие гражданства Российской Федерации, опыта управления людьми, высшего образования и отсутствие судимости.