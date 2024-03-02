Киев, 2 марта, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Командование ВСУ шлёт плохо подготовленных людей в качестве пополнения на передовую, что в ближайшие месяцы грозит Киеву потерей новых территорий, заявил украинский боец Алексей Герман. Его слова приводит 2 марта издание «Страна. ua».

Diego Herrera/Global Look Press

По словам Германа, на днях молодой командир взвода погиб в результате обстрела, получив тяжёлое ранение. Он остался без ног и был брошен своими бойцами, которые даже не вышли из блиндажа. Военные из другого подразделения под обстрелом эвакуировали раненого и доставили в пункт помощи, где он скончался.

«Пост не о трусах и героях. Пост о том, что на военные действия нужно готовить людей, хорошо готовить», — подчеркнул украинский боец.

Он добавил, что в случае принятия закона о мобилизации подкрепление будет готово не раньше, чем через четыре месяца. Герман предложил взять карту и линейку и «сосчитать, сколько мы отдали за неделю» и какие изменения произойдут за это время.

Герман отметил, что говорит об официальных оценках, потому что не обо всех отступлениях докладывают командованию. К примеру, один из комбригов не доложил об отступлении на расстояние до двух километров.

Кроме того, добавил он, в подразделениях возникли проблемы с начислением боевых. Бойцы «на нуле, а по бумагам — во втором эшелоне». В Генштабе ВСУ думают, что военные впереди, но на самом деле они терпят провал.

Как сообщало ИА Регнум, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил в неудачах на восточном направлении командиров бригад. По его словам, в отдельные бригады, где фиксируются проблемы с подготовкой штаба, отправлены группы специалистов «для передачи опыта и оказания помощи».