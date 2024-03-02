Москва, 2 марта, 2024, 14:01 — ИА Регнум. «Мужское» грудное вскармливание и средний род в американских паспортах, являющиеся, по сути, неуважением к женщине, начали поддерживать на государственном уровне именно либералы США. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя речь первой леди Штатов Джилл Байден о том, что Трамп — угроза для женщин.

Илья Питалев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

«Издевательство над «женскими телами» и «неуважение к женщине» — это выдуманные гендеры, поставленные на поток операции по смене пола, «мужское» грудное вскармливание и средний род в американских паспортах. Всё это начали на государственном уровне поддерживать до уровня запрета на обсуждение целесообразности именно американские либералы», — говорится в сообщении.

В выступлении, на которое отреагировала российский дипломат, жена лидера США Джозефа Байдена заявляет, что экс-глава Белого дома и претендент на новый президентский срок Дональд Трамп издевается над женщинами.

«Он потратил всю жизнь, унижая нас и обесценивая наше существование. Он издевается над женскими телами, не уважает наши достижения и хвастается рукоприкладством. Как далеко он зайдет? Где остановится? Вы знаете ответ: он не остановится. Трамп — угроза для женщин», — заявила Джилл Байден.

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