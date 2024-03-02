Москва, 2 марта, 2024, 13:45 — ИА Регнум. На донецком направлении уничтожен склад боеприпасов ВСУ, поражены установки АS-90, Krab и М119. Об этом 2 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

Он отметил, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Георгиевка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка (ДНР).

«ВСУ потеряли свыше 390 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и девять автомобилей», — сказал Конашенков.

Он отметил, что уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Британии, САУ установка Krab польского производства, буксируемое орудие М119 производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», три САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-20.

Также противник потерял радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта Конашенков сообщил, что ВС России за неделю заняли более выгодные рубежи и отразили 18 контратак противника в ДНР у Берестового, Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки. За неделю противник потерял свыше 2835 бойцов, а также семь танков, 16 бронемашин, 49 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии.