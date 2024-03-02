Москва, 2 марта, 2024, 13:37 — ИА Регнум. На южнодонецком направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 270 военных, сообщил 2 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новодонецкое, Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики», — сказал он.

По данным российского военного ведомства, противник потерял до 270 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и гаубицу «Мста-Б».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков информировал, что потери ВСУ на южнодонецком направлении за неделю составили до 890 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 28 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

Неделей ранее, с 17 по 23 февраля, украинские потери на этом же направлении составили 1,2 тыс. бойцов и шесть танков.

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании ведомственной коллегии 28 февраля рассказал о текущей обстановке в зоне спецоперации и о потерях украинской армии в живой силе и технике. По словам главы оборонного ведомства, ВСУ теряют по 800 и более человек в сутки, а также по 120 единиц оружия и техники. За время спецоперации ВСУ потеряли свыше 444 тыс. военных, добавил Шойгу.