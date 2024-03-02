Кишинёв, 2 марта, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Начало переговоров о вступлении в Евросоюз — это отличная возможность объединить два берега Днестра ради общего благополучного будущего, заявила 2 марта президент Молдавии Майя Санду на торжественной церемонии, посвящённой годовщине приднестровского конфликта.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press Президент Молдавии Майя Санду

«Молдавия стоит на распутье, решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС представляет исторический шанс для нашей страны, чтобы объединить нас вокруг проекта, который приведёт к мирному и благополучному будущему для людей с обоих берегов Днестра. Мы готовы приложить все усилия для мирного воссоединения страны», — сказала Санду, слова которого приводит «РИА Новости».

Молдавский лидер поблагодарила военных и сотрудников правоохранительных сил, которые обеспечивают мир и спокойствие внутри Молдавии. Она пообещала не допустить повторения подобных трагедий.

«Людям на обоих берегах Днестра нечего делить, люди больше всего ценят мир и свободу», — отметила Санду.

Власти Молдавии в субботу возложили цветы к памятнику Скорбящей матери в честь тех, кто погиб в приднестровском конфликте. В мероприятии приняли участие президент Майя Санду, а также члены правительства и парламента.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля власти Приднестровья обратились к России за помощью в разрешении усугубившегося противостояния с Молдавией. Приднестровские депутаты заявили, что Молдавия блокирует поставки лекарств и медоборудования. Отмечалось, что в Молдавии также был принят закон о сепаратизме, который создал «предпосылки для уголовного преследования буквально каждого гражданина Приднестровья».

В связи с этим делегаты попросили российские власти учесть факт «постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статус гаранта и посредника в переговорном процессе» и реализовать меры по защите Приднестровья в условиях усиления давления со стороны Молдавии.

Приднестровская Молдавская Республика ожидает от РФ мер политического, дипломатического и финансового характера, заявил депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов. Он отметил, что Кишинёв и стоящие за ним союзники намереваются обанкротить Приднестровье, подломить его бюджет, оставить регион у разбитого корыта, после чего «придушить Приднестровье политически».

Вопрос о причинах обращения Приднестровья за помощью к России нужно адресовать властям в Кишинёве, заявил накануне глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, обосновавшийся в Кишинёве режим идёт след в след по стопам киевского, отменяя всё русское, дискриминируя русский язык во всех сферах и вместе с украинцами ещё устраивая серьёзное экономическое давление на регион.