Москва, 2 марта, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы России группировки «Запад» беспилотниками «Ланцет» уничтожили на купянском направлении американский Hummer и шведскую БМП Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом проинформировал начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи на купянском направлении <…> В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены четыре артиллерийских орудия, в том числе гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и буксируемая гаубица M777 производства США. Операторами барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожены шведская БМП и американский «Хаммер»», — сообщил Бигма.

Вместе с тем начальник пресс-центра уточнил, что мотострелковые подразделения ВС РФ во взаимодействии с артиллерией и авиацией отразили пять контратак штурмовых групп 32-й механизированной, 57-й мотопехотной, 95-й десантно-штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Синьковки, Терн, озера Лиман и железнодорожной станции Сеньковка.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на купянском направлении Вооружённые силы РФ за неделю улучшили положение по переднему краю, отбили 30 контратак ВСУ.

Он добавил, что были отражены 30 контратак штурмовых групп 32-й, 57-й, 77-й, 95-й бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Терн ДНР.

За неделю на указанном направлении потери противника составили более 755 военных, три танка, шесть бронемашин, 18 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии.

27 февраля министр обороны России Сергей Шойгу на заседании ведомственной коллегии рассказал об успехах ВС России на донецком и купянском направлениях. По его словам, после взятия Авдеевки российские войска продолжают улучшать положение на данных направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ.

Он отметил, что с начала 2024 года на всех направлениях освобождено около 327 квадратных километров территории новых российских регионов. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населённых пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики (ДНР).