* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 2 марта, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Права на Telegram-канал «Пивоваров (Редакция)» переданы команде редакторов, часть команды уволена. Об этом журналист Алексей Пивоваров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) сообщил 2 марта в Telegram-канале.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Алексей Пивоваров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Скоро вступит в силу принятый Госдумой в третьем чтении законопроект о запрете рекламы у иноагентов, отметил Пивоваров. Из-за этого, пояснил он, юридические права и управление проектом «Редакция» переходят команде редакторов, которые занимались им в последнее время.

Журналист также сообщил, что вынужден попрощаться со значительной частью команды из-за невозможности платить людям зарплату. Сам он будет вести личный Telegram-канал.

«В самое ближайшее время «Пивоваров (Редакция)» поменяет название и логотип», — отметил журналист.

Летом 2022 года Алексей Пивоваров был признан иностранным агентом из-за получения денег от ряда иностранных компаний, в том числе от Sreda Foundation, зарегистрированной на Бермудских островах.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля блогер Екатерина Гордеева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявила, что приостанавливает проект «Скажи Гордеевой» после принятия Госдумой закона о запрете рекламы на ресурсах иноагентов.