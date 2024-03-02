Вашингтон, 2 марта, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Неудачи ВСУ на поле боя могут вынудить Киев согласиться на переговоры с Москвой. Об этом написало американское издание Responsible Statecraft.

Сергей Корсун ИА Регнум

Отмечается, что сейчас наблюдается сдвиг в позиции Украины по поводу диалога с Россией. В частности, об этом свидетельствует заявление главы офиса Зеленского Андрея Ермака о возможности пригласить российских делегатов на конференцию по так называемой «формуле мира».

«Это знак того, насколько отчаянной становится ситуация для ВСУ, которые недавно спешно сбежали из Авдеевки», — говорится в материале.

Кроме того, автор подчёркивает, что проблемы с финансированием от США также подталкивают Украину к мирному урегулированию кризиса.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Петровское на авдеевском направлении, 27 февраля — населённого пункта Северное, а 26 февраля — об освобождении Ласточкино.

На коллегии Минобороны 27 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал, что после взятия Авдеевки российские войска продолжают улучшать положение, овладевая новыми рубежами и позициями. Он уточнил, что с начала 2024 года на всех направлениях освобождено около 327 квадратных километров территории.

В Москве ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.