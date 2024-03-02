Москва, 2 марта, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал соблюдать защиту законных интересов стран — экспортёров газа. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля приветствии российского лидера к участникам VII саммита форума стран — экспортёров газа, который проходит в Алжире.

STEPHANIE LECOCQ/ЕРА/ТАСС

«Сотрудничество в рамках этой авторитетной многосторонней структуры становится особенно востребованным в нынешний непростой для мировой энергетики период. Налицо серьёзные проблемы и трудности, обусловленные нарушением устоявшихся транспортных и логистических цепочек, обострением конфликтов во многих районах добычи углеводородного сырья и угрозой террористических атак на объекты энергетической инфраструктуры», — отметил Путин.

Вместе с тем президент подчеркнул важность строгого соблюдения принципов честной конкуренции, а также надёжной защиты законных интересов газовых экспортёров — на недискриминационной основе, без каких-либо противоправных односторонних барьеров и ограничений.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин сообщил, что Россия не зависит от поставок газа в ЕС. Также лидер России добавил, РФ справляется после того, как Европа перестала брать российский газ. Он пояснил, что используются другие маршруты, идёт работа над собственной газификацией.

Вместе с тем западная пресса указала на то, что в крупнейшей экономике Евросоюза — Германии — падает объём промышленного производства, в том числе из-за прекращения поставок российского газа. СМИ описали это так: «Основы промышленной машины Германии рухнули, как костяшки домино».

Вместе с тем 11 октября прошлого года Путин, выступая на заседании Российской энергетической недели, сообщил об идее расширить поставки российского газа через Турцию. Он заявил, что в создании газового хаба в Турции заинтересованы все, кто в Европе хочет приобретать российские энергоресурсы.

Глава государства напомнил, что Россия поставляет газ через два маршрута: «Турецкий поток» и «Голубой поток». Путин отметил, что эти маршруты работают эффективно и полностью заполнены.

Путин подчеркнул, что Россия не видит больших проблем в создании площадки, так как и Турция, и Россия заинтересованы в этом проекте. Кроме этого, интерес к газовому хабу проявляет и Азербайджан.