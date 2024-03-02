Санкт-Петербург, 2 марта, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Петербурженка Марина Позднякова, которая стала очевидцем ЧП в Красногвардейском районе на Пискарёвском проспекте, рассказала, что утром после взрыва выбежала на улицу. С её слов, в этот момент она увидела небольшой пожар на балконе на втором этаже соседнего дома.

РИА Новости

«Примерно в 7 утра. Тряхануло. Дочь, внучка проснулись от взрыва. Выбежали на улицу. Сильного пожара не было. На втором этаже на балконе соседнего дома небольшое пламя, небольшой очаг. Слава богу, обошлось», — рассказала женщина «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, утром 2 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о ЧП в Красногвардейском районе. Он отметил, что в его результате жертв не было. Жителей эвакуировали. На месте происшествия работают спасатели и силовики.

Беглов рассказал, что частично пострадало остекление балконов двух домов. Губернатор добавил, что возглавил оперативный штаб. Одной из приоритетных задач он назвал оценку характера повреждений для оказания помощи жителям.

Позже в Сети появились видео с места ЧП на Пискарёвском проспекте. По предварительным данным, туда прилетел БПЛА. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что повреждения получили окна и балконы жилого дома № 161. Вокруг разбросаны осколки стёкол и фрагменты рам. Территория вокруг многоэтажки оцеплена.

Жителей домов, которые пострадали при ЧП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, разместили в детском саду, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Отмечается, что с людьми работают врачи, психологи и соцработники.