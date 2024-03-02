Москва, 2 марта, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с президентом России Владимиром Путиным отметил содержательный, программный характер послания российского лидера Федеральному собранию. Об этом сообщает 2 марта пресс-служба Кремля.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

Руководители России и Казахстана провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Акцент был сделан на реализации совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях.

«Касым-Жомарт Токаев особо отметил содержательный, программный характер послания президента России Федеральному собранию», — отмечено в сообщении.

Лидеры подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнёрства Москвы и Астаны.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что послание парламенту, с которым Путин выступил в Гостином дворе, было абсолютно конкретным и содержательным. Речь президента длилась 2 часа 6 минут, в ней он, в частности, анонсировал запуск кадровой программы для участников СВО и пяти новых национальных проектов, рассказал о мерах поддержки семей, предложил внести изменения в процедуру ЕГЭ.

По словам Пескова, в послании сказано о том, как страна будет развиваться в следующие шесть лет. Выступление Путина является самым квалифицированным прогнозом и планом развития страны, которые может представить действующий российский политик, подчеркнул он.