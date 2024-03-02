Щёлково, Московская область, 2 марта, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Молодая женщина застряла на берёзе в подмосковном городе Щёлково, когда полезла туда за кошкой. Об этом 1 марта сообщили в соцсетях очевидцы, кадры с места инцидента появились в Сети.

Кадр из видео

Рыжая кошка влезла на дерево возле дома по улице Первомайской, 42, и находилась там третьи сутки. Местная жительница по имени Кристина пожалела животное и попыталась ему помочь, сообщает MSK1.RU.

По словам девушки, кошка жалобно плакала и ходила по ветке, но никто из окружающих не согласился что-то предпринять. Один мужчина позднее просто снимал происходящее на видео.

Позже остановились три девушки и два мальчика-школьника. Дети позвонили в МЧС, но спасатели отказались ехать на вызов из-за кошки. Частные организации соглашались выехать, но за деньги.

Одна из девушек вскарабкалась на дерево, но застряла сама. Поэтому пришлось вызывать МЧС уже для неё. Спасатели приехали на автокране, сняли с дерева и девушку, и кошку. Животное накормили, местная жительница его временно приютила.

«Её покормили, и она была в лёгком шоке, прикоснувшись к земле впервые за три дня», — добавила Кристина.

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Как сообщало ИА Регнум, в январе сотрудники «Мособлпожспаса» в городе Фрязино вызволили обезвоженную и обессиленную кошку, упавшую в вентиляционную шахту девятиэтажного дома. Несколько дней кошка мяукала внутри шахты, пока жильцы не вызвали спасателей. При попытке помочь животному кошка провалилась на самое дно шахты, и спасать её пришлось уже из подвала. Для этого разобрали часть стены.