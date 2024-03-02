Москва, 2 марта, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, сообщила 2 марта пресс-служба Кремля.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Стороны обсудили реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической сферах.

«В продолжение обмена мнениями, проведённого в ходе встречи 21 февраля 2024 года в Казани, обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях», — сказано в сообщении.

Путин и Токаев подтвердили взаимный настрой на укрепление отношений союзничества и стратегического партнёрства двух стран, добавила пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 21 февраля Токаев прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». Он отметил уникальность этих соревнований и добавил, что из Казахстана для участия в нём приехала «солидная» команда. Также Токаев предложил провести следующие «Игры будущего» в Казахстане, и президент России поддержал это предложение.

Кроме того, президенты России и Казахстана провели в Казани двустороннюю встречу, на которой обсудили развитие отношений двух стран. Они развиваются почти по всем жизненно важным направлениям, подчеркнул Владимир Путин. Токаев в свою очередь выразил благодарность за договорённость о строительстве при участии России трёх ТЭК и двух ГРЭС на территории Казахстана.