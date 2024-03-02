Санкт-Петербург, 2 марта, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Жителей домов, которые пострадали при ЧП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, разместили в детском саду. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Петр Ковалев/ТАСС

«Жители из пострадавших домов на Пискарёвском проспекте размещены в ближайшем детском саду. Организован горячий чай и питание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с людьми работают врачи, психологи и соцработники.

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Как ранее передавало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге в результате взрыва оказались повреждены два дома. Инцидент произошёл на Пискарёвском проспекте. Были эвакуированы 100 человек. В результате инцидента никто не пострадал, в зданиях повреждены балконы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате происшествия жертв нет, частично пострадало остекление балконов двух домов, жителей эвакуировали.

Позднее в городском комитете по здравоохранению сообщили, что за помощью к специалистам обратились шесть человек, в том числе женщина 92 лет, которая госпитализирована с симптомами реакции на стресс.