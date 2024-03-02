Москва, 2 марта, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Кассовые сборы в российском прокате кинокартины режиссёра Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» по одноимённому роману русского писателя Михаила Булгакова превысили 2 млрд рублей. Об этом говорится на сайте Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Alexey Belkin/Global Look Press

Согласно данным ЕАИС, по состоянию на 2 марта 11:25 мск общие сборы составили 2 006 662 614 рублей. Вместе с тем уточняется, что в день премьеры сборы составили более 57 млн рублей.

Отмечается, что кинолента стала самой кассовой среди картин с рейтингом 18+.

«Мастер и Маргарита» стала третьей кинокартиной, чьи кассовые сборы с начала 2024 года превысили 2 млрд рублей. Так, порог в 2 млрд рублей ранее преодолели ленты «Холоп-2» режиссёра Клима Шипенко, а также «Бременские музыканты» Алексея Нужного.

«Мастер и Маргарита» вышла в российский прокат 25 января. Главные роли кинокартины исполнили Евгений Цыганов (Мастер) и Юлия Снегирь (Маргарита). Бюджет фильма составил 1,2 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, 6 января кассовые сборы российской комедии «Холоп-2» режиссёра достигли за шесть дней в прокате 2 млрд рублей. Так, общие сборы фильма по данным на 6 января составили 2 009 329 638 рублей. Фильм вышел в кинотеатрах 1 января.

Премьера первой части «Холопа» состоялась в декабре 2019 года. Картина стала самой кассовой в истории российского кинематографа — ей удалось заработать более 3 млрд рублей.

Вместе с тем российские ленты «Чебурашка» и «Вызов» попали в топ-50 самых кассовых фильмов 2023 года в мире, «Чебурашка» занял в этом рейтинге 20-е место.