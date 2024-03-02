Москва, 2 марта, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Кадровая программа «Время героев» позволит участникам и ветеранам специальной военной операции раскрыть свой потенциал в мирной жизни. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 2 марта высказал участник боевых действий в Чечне, полковник внутренней службы в отставке Виктор Иванов.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Он отметил, что слова президента России Владимира Путина о необходимости защиты интересов Родины в ходе послания Федеральному собранию очень верны, ведь сейчас снова настало время с оружием в руках защищать свою страну. Все участники СВО останутся в истории России, добавил офицер. По его мнению, участники и ветераны спецоперации являются одними из лучших представителей России, поскольку умеют быстро адаптироваться в сложных ситуациях и принимать чёткие решения. Программа «Время героев» позволит раскрыть им свой потенциал и в мирной жизни, считает офицер.

«Как участник боевых действий на Северном Кавказе, я понимаю этих ребят. Программа «Время героев» будет действительно очень востребована. Когда человек с оружием в руках защищает интересы своей Родины, а потом возвращается в мирную жизнь, ему нужна поддержка. И очень важно, чтобы у таких людей была возможность пройти курс обучения и получить другую работу. Это своевременная и нужная программа для тех, что прошёл боевые точки», — отметил офицер.

По его словам, пришло время снова показать всему миру, что Россия — великое государство, и мужественные люди, которые отстаивают интересы России, должны занять ведущие должности как в муниципальной, так и государственной службе, добавил Иванов.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта начал работу официальный сайт программы «Время героев», которую 29 февраля анонсировал в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что новая кадровая программа будет строиться по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности вплоть до министерских.

Приём заявок на новую образовательную программу стартовал 1 марта в 18:00 мск. Сбор продлится до 8 апреля 2024 года. В числе обязательных требований для участников программы — наличие гражданства Российской Федерации, опыта управления людьми, высшего образования и отсутствие судимости.

В своём послании президент призвал органы власти продолжать делать всё необходимое для участников и ветеранов СВО и их семей и поблагодарил за поддержку в этом вопросе общественные организации.

По словам ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, на участие в кадровой программе для участников и ветеранов специальной военной операции «Время героев» за три с небольшим часа было подано более 6 тыс. заявок.