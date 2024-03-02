Санкт-Петербург, 2 марта, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Шесть человек обратились за помощью после происшествия в Санкт-Петербурге, один человек госпитализирован. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

Петр Ковалев/ТАСС

«За помощью к специалистам обратились шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работали шесть выездных бригад скорой помощи, в том числе две реанимационных. Первая бригада прибыла на место через десять минут после вызова.

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Как ранее передавало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге в результате взрыва оказались повреждены два дома. Инцидент произошёл на Пискарёвском проспекте. Были эвакуированы 100 человек. В результате инцидента никто не пострадал, в зданиях повреждены балконы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате происшествия жертв нет, частично пострадало остекление балконов двух домов, жителей эвакуировали.