Новосибирск, 2 марта, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Спасатели вызволили девятилетнего мальчика из квартиры на улице Сиреневой в Новосибирске после того, как он позвал на помощь. Об этом сообщает 2 марта Telegram-канал «Спасатели МАСС».

Кадр из видео

Операцию по освобождению ребёнка провели накануне. Сообщение о запертом в квартире ребёнке поступило оперативному дежурному Службы аварийно-спасательных работ и гражданской защиты. Мальчик рассказал, что уже двое суток находится в квартире один, сильно хочет есть и не знает, где его родители.

При помощи альпинистского снаряжения спасатели проникли в квартиру к мальчику.

«Ребёнку была оказана психологическая помощь до передачи его сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД сообщили порталу NGS.RU, что мальчик живёт в квартире вместе с матерью. Около месяца назад они переехали в Новосибирск из соседнего региона и сняли жильё. Женщину уже нашли, её должны опросить и привлечь к ответственности.

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Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года жильцы дома на Новокуркинском шоссе в Москве вызвали полицию, так как в одной из соседних квартир постоянно плакал ребёнок. Годовалый младенец находился совсем один без еды и воды, условия в квартире были антисанитарными. Мальчика поместили в одну из столичных больниц, полиция занялась поисками его матери.