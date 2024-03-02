Одесса, Украина, 2 марта, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Среди жителей Одессы есть те, кто верит в Русский мир, заявил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер. Его слова приводит украинское издание «Страна. ua».

BePress/ABACA/ТАСС

«Есть такие люди, которые до сего времени верят в Русский мир», — признал Кипер.

По его словам, полиция проверяет граждан на предмет «неблагонадёжности». Только в Одесской области проверке подверглись 5 тыс. человек, 250 дел направлены в суд, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов рассказал, что жители украинских городов Одессы и Николаева живут в постоянном страхе из-за повальной мобилизации. По его словам, украинские военные устраивают облавы и буквально похищают с улиц мирных граждан. Спустя короткое время те оказываются на передовой. Из-за угрозы мобилизации, добавил он, люди избегают официального трудоустройства, что негативно сказывается на жизни многих семей.