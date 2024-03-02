Мадрид, 2 марта, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина о новом ядерном вооружении, сделанное в ходе послания Федеральному собранию, вызвало панику на Западе. Об этом пишет испанская газета La Razón.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Его предупреждение о том, что у него есть новые ядерные вооружения, «способные уничтожить цивилизацию», посеяло страх на Западе», — говорится в материале.

Издание добавляет, что послание лидера России в 2024 году отличалось от предыдущих. В материале говорится, после него сложилось впечатление, что это не просто бравада, так как в речи Путина содержался чёткий сигнал о рисках ядерной войны.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, всё, что придумывают на Западе, чем пугают весь мир, всё это реально грозит ядерной войной и уничтожением цивилизации. Он отметил, у России тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории, поэтому последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.