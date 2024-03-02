Красноярск, 2 марта, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Складское помещение загорелось в Советском районе Красноярска, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Об этом сообщает 2 марта пресс-центр управления МЧС России по Красноярскому краю.

МЧС Красноярского края

Сообщение о пожаре на улице Полигонной поступило в МЧС в 10:58 по местному времени. В одноэтажном складском помещении вспыхнула кровля.

Информации о пострадавших нет, причина пожара пока не установлена. В тушении участвуют 40 человек, привлечено 11 единиц спецтехники.

На улице Полигонной находится склад пивоваренного завода ZELEN.

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Как сообщало ИА Регнум, в январе в торговом центре «Звёздный» в Красноярске вспыхнул пожар из-за короткого замыкания. На тушение ушло три часа, пострадавших не было.