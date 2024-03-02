Санкт-Петербург, 2 марта, 2024, 09:33 — ИА Регнум. В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП. Об этом 2 марта сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram-канале.

Петр Ковалев/ТАСС

«На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет», — написал Беглов.

Он отметил, что частично пострадало остекление балконов двух домов. Жителей эвакуировали.

Также глава города сообщил, что возглавил оперативный штаб. Одной из приоритетных задач он назвал оценку характера повреждений для оказания помощи жителям.

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Как ранее передавало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге в результате взрыва оказались повреждены два дома. Инцидент произошёл на Пискарёвском проспекте. Были эвакуированы 100 человек. В результате инцидента никто не пострадал, в зданиях повреждены балконы.