Вашингтон, 2 марта, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Американские военные нанесли удар по готовой к запуску ракете класса «земля — воздух», принадлежащей мятежникам-хуситам из движения «Ансар Аллах», в Йемене. Об этом сообщает 2 марта Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

Gianluca Vannicelli\Zuma\TASS

Удар был нанесён в целях самообороны 1 марта примерно в 12:40. Ракета находилась на подконтрольной хуситам территории Йемена и была нацелена на Красное море, говорится в заявлении командования в соцсети X.

Отмечено также, что в 22:46 хуситы запустили одну противокорабельную баллистическую ракету из Йемена в сторону Красного моря, в результате ни одно судно повреждений не получило.

Как сообщало ИА Регнум, после обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» пригрозило ударами по территории Израиля и атаками на связанные с ним суда, которые попытаются пройти через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив.

В феврале в ЕС объявили о начале операции Aspides на фоне атак йеменских хуситов на суда. Операция по обеспечению безопасности судоходства в Красном море запущена сроком на один год. Участвовать в ней будут корабли, добровольно предоставленные странами ЕС.