Санкт-Петербург, 2 марта, 2024, 09:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в результате взрыва повреждено два дома. Об этом 2 марта сообщил телеканал РЕН ТВ.

Петр Ковалев/ТАСС

Отмечается, что инцидент произошёл на Пискарёвском проспекте. Были эвакуированы 100 человек.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В зданиях повреждены балконы.

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Как передавало ИА Регнум, утром 31 января громкий звук, похожий на хлопок или взрыв, раздался в Санкт-Петербурге. Его слышали жители разных районов города. Отмечалось, что из-за сильного взрыва в Красногвардейском, Невском и Центральном районах затряслись стены и окна. После хлопка сработала сигнализация автомобилей. Его зафиксировали камеры наблюдения в разных частях города.

Губернатор города Александр Беглов сообщал, что на промышленной площадке в Санкт-Петербурге произошёл инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств. Он отметил, что пострадавших нет, существенного вреда имуществу не причинено.