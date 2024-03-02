Владивосток, 2 марта, 2024, 09:04 — ИА Регнум. В Приморском крае тушат два природных пожара площадью 363 гектара рядом с двумя населёнными пунктами. Об этом 2 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального правительства.

Денис Бочаров/Global Look Press

«Два пожара возле населённых пунктов Хасан и Гвоздево», — приводит агентство его слова.

Отмечается, что общая площадь возгорания, по уточнённым данным, составляет 363 гектара. На ликвидации пожаров работают 46 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в Кисловодске Ставропольского края загорелось 6 тыс. квадратных метров сухой растительности. Возгорание произошло в районе горы Большое седло. К ликвидации пожара привлекались 55 специалистов и 15 единиц техники.