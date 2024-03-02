Улан-Удэ, 2 марта, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Трёхлетний ребёнок погиб в Кабанском районе Бурятии в результате наезда грузового поезда. Об этом сообщает 2 марта пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

ЧП произошло на станции Танхой, ребёнок получил смертельные травмы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ).

Через железнодорожные пути мальчика переводила бабушка, она осталась жива, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Кабанского района Бурятии.

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