В Бурятии поезд сбил бабушку с трёхлетним внуком, ребёнок погиб
Улан-Удэ, 2 марта, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Трёхлетний ребёнок погиб в Кабанском районе Бурятии в результате наезда грузового поезда. Об этом сообщает 2 марта пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Maksim Konstantinov/Global Look Press
ЧП произошло на станции Танхой, ребёнок получил смертельные травмы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ).
Через железнодорожные пути мальчика переводила бабушка, она осталась жива, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Кабанского района Бурятии.
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