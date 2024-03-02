Наступивший, 738-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием об успехах экипажей ВКС России на авдеевском направлении, где расположены аэродромы базирования украинских самолётов. Российские истребители Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь, информирует Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум ВКС РФ

Таким образом российские экипажи патрулируют и прикрывают действия самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении авиаударов по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ). В оборонном ведомстве также отметили, что при попытке взлететь любая воздушная цель будет сразу обнаружена и уничтожена.

Также 2 марта российские военные через Центр по уменьшению ядерной опасности оповестили американских коллег об учебном пуске межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс».

Тем временем на запорожском участке фронта новороссийские и ставропольские десантники заняли опорные пункты ВСУ у Вербового. Вплотную подобравшись к оборонительным позициям противника, бойцы забросали вражеские блиндажи ручными осколочными гранатами и завершили их зачистку огнём из стрелкового оружия.

О том, что ВСУ несут огромные потери в запорожском селе Работино, проинформировал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он пояснил, что киевское командование с маниакальной одержимостью отдало приказ любой ценной держать позиции в данном населённом пункте.

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