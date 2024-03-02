Берлин, 2 марта, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Германия должна пойти ва-банк в вопросе поставок вооружения Украине и передать ей дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Соответствующее заявление депутата бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера опубликовала 1 марта газета Handelsblatt.

Alf van Beem ракета Taurus

Необходимо снова прояснить, что Москва давно рассматривает Берлин «как военного противника», поэтому ФРГ нужно быть «сильным, а не слабым противником», сказал он в интервью изданию, комментируя публикацию записи переговоров немецких военных об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту.

«Следует ожидать, что гораздо больше было перехвачено и раскрыто с целью повлиять на решения, дискредитировать людей и манипулировать ими. Вероятно, канцлера сдерживает то, что Россия показывает, насколько хорошо она информирована о планах технической поддержки», — предположил Кизеветтер.

Депутат считает, что разговор офицеров бундесвера слили в Сеть намеренно, поскольку Олаф Шольц находится под растущим давлением в вопросе передачи Украине ракет Taurus.

Как передавало ИА Регнум, канцлер ФРГ, скорее всего, солгал о невозможности поставлять на Украину дальнобойные ракеты Taurus. Об этом 1 марта написало немецкое издание Focus после ознакомления с опубликованной записью беседы высокопоставленных офицеров. В статье упоминается, как Шольц ранее неоднократно отвергал возможную поставку ВСУ Taurus на основании того, что для запуска крылатых ракет на Украине нужны немецкие солдаты. В записи же генералы предположили, что украинцы смогут самостоятельно управлять немецким дальнобойным оружием.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 1 марта на пресс-конференции в турецкой Анталье назвал запись разговора немецких офицеров одновременно и поразительной, и нет. По словам дипломата, руководство России доподлинно знает о деятельности военных НАТО в конфликте на Украине, которые маскируются то под наёмников, то под людей, которые не принадлежат вооружённым силам стран альянса. Лица представителей стран НАТО «полностью в пуху», заявил Лавров, вот только непонятно, как руководство Германии будет оправдываться перед собственным населением.