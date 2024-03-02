Москва, 2 марта, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Командование ВСУ отказывается забирать тела своих военнослужащих, хоронить их приходится российским войскам прямо в зоне боевых действий. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового отряда 394-го полка пятой общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Саваль.

Eli Duke Могила

«ВСУ оставляют своих погибших, тяжёлых раненых. Я даже по радиосвязи выходил, предлагал забрать. Отказываются», — сказал командир, добавив, что ВС России вынуждены наспех хоронить их на позициях.

Также украинские боевики препятствуют эвакуации раненых с поля боя, в том числе своих же военнослужащих, заключил Саваль.

Как сообщало ИА Регнум, боевиков ВСУ, которые массово погибают при атаках и ударах российских бойцов в зоне спецоперации, хоронят в братских могилах по 100 человек в каждой, рассказал источник.

По его информации, для ВСУ разработана специальная методичка, согласно которой такая могила должна быть в нижней части длиной 20 метров, шириной 2 метра и в высоту 2,3 метра. При копке могил ВСУ используют в основном бульдозеры. При этом строго запрещено проводить перезахоронение из братской могилы ранее одного года с момента погребения. Извлечение из братской могилы останков одного погибшего возможно только в случае перезахоронения всех захороненных по решению местных властей и при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, пояснил собеседник «РИА Новости».