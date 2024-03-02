Москва, 2 марта, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Писательница Людмила Улицкая включена в реестр иноагентов, сообщила 1 марта пресс-служба Министерства юстиции России.

Dmitry Rozhkov Людмила Улицкая

Уточняется, что Улицкая принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, выступала против СВО на Украине, пропагандировала ЛГБТ-отношения (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ), участвовала в создании для неограниченного количества лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

В настоящее время писательница проживает за рубежом.

Также в перечень иноагентов вошли журналист Сергей Медведев и режиссёр Илья Хржановский.

Кроме того, статус иноагента получили незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека «Мемориал» и благотворительный фонд «Нужна помощь».

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля Минюст РФ внёс бизнесмена Олега Тинькова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в реестр иногентов за распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Также в перечень добавили журналистку Анну Наринскую (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и ещё трёх человек.

Закон об иностранных агентах в России вступил в силу 1 декабря 2022 года. Статус иноагента гражданин приобретает со дня, следующего за днём размещения на официальном сайте Минюста России сведений о таком лице в реестре иностранных агентов. Иноагенты обязаны сообщать о наличии такого статуса своим работникам, органам публичной власти, в которые они обращаются, лоббируя свои интересы, а также должны маркировать производимые ими материалы.