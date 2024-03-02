Вашингтон, 2 марта, 2024, 05:40 — ИА Регнум. Российские военные оповестили американских коллег об учебном пуске межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс». Об этом сообщил «РИА Новости» официальный представитель Пентагона.

vitalykuzmin.net Ярс

В минобороны США подчеркнули, что Вашингтон внимательно следит за действиями Москвы.

«Россия уведомила нас через Центр по уменьшению ядерной опасности. Мы продолжим следить за ситуацией», — пояснил военный чиновник.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны России опубликовало кадры запуска баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк в Архангельской области по полигону Кура в Камчатском крае. Видео ведомство опубликовало 1 марта.

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Целью запуска было подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса. Перед его началом РВСН также отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи ПГРК «Ярс» с подготовкой и проведением пуска.

В 2024 году ракетные войска стратегического назначения проведут семь учебных и испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет. За предыдущие пять лет было проведено более 20 таких пусков.

В 2023 году военно-строительный комплекс России сосредоточился на создании инфраструктуры сил ядерного сдерживания. В числе прочих мероприятий совершенствовалась аэродромная сеть и системы базирования Военно-морского флота.

Шахтные пусковые установки в ряде регионов России готовы для постановки на боевое дежурство стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Авангард» и «Сармат», доложили в оборонном ведомстве. В частности, инфраструктура была подготовлена в Калужской, Оренбургской областях и Красноярском крае.