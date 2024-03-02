Берлин, 2 марта, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Сопредседатель немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предупредил об угрозе втягивания Германии «в глубокую войну» после утечки записи разговора офицеров ФРГ о поставках ракет Taurus на Украину и возможном ударе по Крымскому мосту.

Olaf Kosinsky Тино Крупалла

«Офицеры бундесвера сделали оценку, что Крымский мост может быть атакован немецкими ракетами Taurus. Этот символический акт втянул бы Германию в глубокую войну», — написал Хрупалла в соцсети в X (ранее Twitter).

Кроме того, он призвал не передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Как сообщало ИА Регнум, в минобороны Германии предварительно признали подлинность записи разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост с возможным использованием Taurus. В статье журнала Der Spiegel говорилось, что ведомство исключило подделку записи с помощью искусственного интеллекта, а военные не предприняли меры предосторожности при обсуждении, говоря по незащищённой линии.

С точки зрения немецко-финского бизнесмена и бывшего владельца крупнейшего файлообменника Megaupload Кима Доткома, политика Олафа Шольца приведёт Германию к войне с Россией. Он назвал канцлера ФРГ психически больным. А немецкие офицеры, по его мнению, действительно планировали бомбить Крымский мост, стараясь остаться «незамеченными».

Немцы «снова превратились в заклятых врагов» России, при этом не забывают об использовании «лживой риторики» о неучастии Германии в конфликте на Украине, прокомментировал разговор немецких военных, расшифровку которого 1 марта опубликовала главред RT Маргарита Симоньян зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он также привёл стих русского поэта Константина Симонова «Убей его!» 1942 года. Призыв времён Великой Отечественной войны «Смерть немецко-фашистским оккупантам» снова актуален.