Вашингтон, 2 марта, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Замысел Запада сделать Украину членом НАТО — плохой, такую идею изначально не должны были обсуждать. Об этом в интервью программе PBD Podcast заявил основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс.

Miller Center Эрик Принс

Он напомнил о потере Россией более 22 млн человек в годы Второй мировой войны, когда страна победила нацизм. В настоящее время увидеть у своих границ столько недружественных стран, сколько не было с мая 1945 года является проблемой для Москвы, это красная линия, подчеркнул эксперт.

«Были сделаны все возможные заверения о том, что НАТО не будет расширяться на восток после 1992 года. <…> В РФ продолжали говорить: остановитесь, остановитесь, остановитесь. Эта идея сделать Украину членом НАТО — плохая. Её не должно было быть на столе и ранее», — сказал Принс.

При этом он назвал неверным решение российского руководства начать спецоперацию на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в опубликованном 9 февраля интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что РФ пока не достигла всех целей СВО. Глава государства отметил, что одна из целей спецоперации на Украине — денацификация, то есть запрет националистических движений, этот вопрос в том числе обсуждали на мирных переговорах в Стамбуле весной 2022 года, но их прекратили из-за решения украинской стороны. Путин подчеркнул, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём. Рано или поздно Россия и Украина договорятся, а отношения между их народами всё равно придут в норму, заявил Путин.

В ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным российский лидер отметил, что на Западе извращают и передёргивают смысл слов о причинах начала специальной военной операции на Украине, сказанных в интервью Такеру Карлсону. Путин подчеркнул, что не говорил о связи начала специальной военной операции на Украине с угрозой нападения НАТО на Россию. В разговоре затрагивалась тема постоянного обмана РФ с точки зрения нерасширения НАТО на восток, уточнил президент.